Турция считает оккупацией отправку французских военных в Сирию

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли раскритиковал планируемую Францией отправку военных в Сирию. Турция считает такой шаг нарушением норм международного права, пишет ТАСС.

Джаникли уточнил, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) практически полностью уничтожена, поэтому присутствие французских войск на сирийской земле выглядит скорее как оккупация.

В четверг газета "Паризьен" со ссылкой на курдского представителя сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон заверил руководство "Сил демократической Сирии", что направит в город Манбидж спецназ республики. Макрон обозначил цель этой операции как попытку остановить продвижение турецкой армии.

24 марта Анкара заявила о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.