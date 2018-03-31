Саакашвили рассказал о поездках в "одно место"

На Украину собирается вернуться бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Саакашвили заявил, что сейчас он находится в Европе, но готовится к возвращению, и украинские студенты, которые учатся в европейских туристических институтах, тоже должны готовиться. Молодых людей из нескольких учебных заведений с помощью украинской династии свозят в "одно место", чтобы устроить семинар по перспективам туризма на Украине, добавил экс-президент Грузии. Ведь у него большой опыт: в Грузии начали меньше чем со 100 тысячами туристов, а закончили миллионами, передает РИА Новости.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

В сентябре прошлого года Саакашвили при поддержке сторонников прорвался на Украину из Польши, начал организовывать марши с требованием импичмента Порошенко, но на него возбудили уголовное дело.

В начале декабря Саакашвили задержали в Киеве, но сторонники отбили своего лидера. 12 февраля его выслали в Польшу, откуда политик уехал в Голландию, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.