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31 марта 201815:45

"Ахмат" в Грозном не смог одолеть гостей из Хабаровска

fcska.ru

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Матчем в столице Чеченской Республики стартовал 24-й тур чемпионата России по футболу. Местный "Ахмат" принимал "СКА-Хабаровск". Матч получился не слишком интересный и даже скучный и завершился нулевой ничьей.

Первая половина игры сама распалась на две почти равные части и в первой четверти матча гости ни в чем не уступали грозненцам, пытаясь активничать и создать моменты в ответных прорывах. Увы, но по-настоящему голевых моментов не удалось создать ни тем, ни другим.

Вторые 45 минут, как и концовку первой половины игры, активнее провели хозяева. Однако, как ни странно, в позиционной игре "Ахмат" не имел преимущества, а вот когда он отдавал инициативу и пытался играть на контратаках, то получалось чуть лучше. Впрочем, время шло, а гол так и не назрел. 0:0 – вполне закономерный итог, который больше устроил гостей.

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