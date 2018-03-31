"Ахмат" в Грозном не смог одолеть гостей из Хабаровска

Матчем в столице Чеченской Республики стартовал 24-й тур чемпионата России по футболу. Местный "Ахмат" принимал "СКА-Хабаровск". Матч получился не слишком интересный и даже скучный и завершился нулевой ничьей.

Первая половина игры сама распалась на две почти равные части и в первой четверти матча гости ни в чем не уступали грозненцам, пытаясь активничать и создать моменты в ответных прорывах. Увы, но по-настоящему голевых моментов не удалось создать ни тем, ни другим.

Вторые 45 минут, как и концовку первой половины игры, активнее провели хозяева. Однако, как ни странно, в позиционной игре "Ахмат" не имел преимущества, а вот когда он отдавал инициативу и пытался играть на контратаках, то получалось чуть лучше. Впрочем, время шло, а гол так и не назрел. 0:0 – вполне закономерный итог, который больше устроил гостей.