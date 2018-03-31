11 россиян ранены в ДТП в Польше

11 российских туристов ранены в ДТП на 34-й дороге в польском Нижнесилезском воеводстве. Их автобус столкнулся с легковушкой, водитель которой тоже пострадал. Для госпитализации пришлось привлечь вертолет.

Туристы ехали из Праги, всего в автобусе было 33 человека. По данным РИА Новости, тех, кто не пострадал, доставили в отель, им предоставлен переводчик.

Ранее в ДТП в Германии попал туристический автобус с бельгийцами. Водитель погиб, ранены 18 человек.