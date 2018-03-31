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Пожар в кемеровском ТЦ 17 минут назад

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31 марта 201816:21

Бастрыкин выслушал версию отца, потерявшего троих детей в "Зимней вишне"

фото ТАСС

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Свою версию о том, как короткое замыкание могло вызвать пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", предложил житель Кемерова Александр Ананьев, потерявший в этом пожаре троих детей. Это произошло на встрече родственников погибших и пострадавших в результате пожара с главой СКР Александром Бастрыкиным.

Председатель Следственного комитета на встрече озвучил основные версии следствия. Их две: замыкание электрики и "применение открытого огня" — вторую версию следствие считает наименее вероятной, передает РИА Новости. Александр Ананьев, который работает электриком и имеет профильное высшее образование, также считает причиной пожара замыкание.

Он представил главе СКР план того, как это могло случиться, рассказал присутствовавший на встрече с родственниками жертв пожара директор института Сербского Зураб Кекелидзе. Бастрыкин пообещал проводить встречи с потерпевшими регулярно, а также предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Пожар в "Зимней вишне" — один из четырех крупнейших в России за последние 100 лет по числу жертв. Остальные три — пожар в самарском УВД в 1999 году (57 погибших), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае в 2007-м (63 погибших) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году (153 погибших).

Ранее Центральный районный суд Кемерова арестовал на 1 месяц и 25 суток бывшую начальницу инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилию Комкову. По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания "Зимней вишни". На такой же срок арестована Юлия Богданова — гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание "Зимней вишни".

По делу о пожаре в "Зимней вишне" проходят еще пять фигурантов, все они также арестованы до 25 мая. Количество задержанных не окончательное: следствие предполагает, что количество фигурантов по уголовному делу о пожаре будет увеличиваться.

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