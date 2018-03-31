Диарея и боли в суставах: две узбекские свадьбы закончились массовым отравлением

На свадьбах в двух ресторанах узбекского города Бекабада отравились пятьдесят пять человек, из них шестеро – дети.

С пятницу по субботу в больницу с жалобами на тошноту, диарею, температуру обращались пострадавшие, ранее принимавшие участие в торжествах.

Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Эпидемиологическая ситуация в Бекабаде взята под особый контроль министерства здравоохранения, передает ТАСС.