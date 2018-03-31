Иранские власти скоро выпустят замену "Телеграму"

В Иране в конце апреля будет запущен мессенджер собственного производства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса страны Алаэддина Боруджерди, мессенджер под названием "Соруш" начнет работать 20 апреля. Его цель — заменить весьма популярный в Иране "Телеграм".

По словам Боруджерди, данное решение принято на самом высоком уровне в интересах национальной безопасности. Власти Ирана считают, что "Телеграм" сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце минувшего года – участники протестов использовали ряд телеграм-каналов для обмена информацией.

После запуска мессенджера "Соруш" "Телеграм" будет заблокирован, добавил парламентарий, не уточнив, когда именно это случится.

В настоящее время пользователями "Телеграма" в Иране являются около 40 миллионов человек.