Юрий Семин: вся команда совершила немало ошибок

Лидер российской премьер-лиги "Локомотив" проиграл пермскому "Амкару" 1:2, потеряв три важных очка в борьбе за чемпионство. Матч должен был проходить в Перми, но был перенесен в Москву согласно договоренности руководителей двух клубов.



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин видит причины проигрыша москвичей в ошибках, допущенных всеми игроками команды. " Сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Второй момент – все играли не лучшим образом. Вся команда наделала ошибок. Пропустили гол и немножко растерялись. Это самое важное. 11-метровый, назначенный в наши ворота, сыграл определенную роль в плане психологии. У нас была большая группа атаки, два нападающих. До перерыва достаточно неплохо вели игру. Наверное, нужен был второй гол, тогда получилось бы значительно проще", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

Одним из условий переноса матча из Перми в Москву было перераспределение средств, вырученных от игры, в пользу "Амкара". Таким образом, "Локомотив" потерял и очки, и деньги. "внесите в регламент пункт, что нейтральное поле и должно быть нейтральным. Тогда никто не будет переносить матчи. Но еще один пункт нужно внести – чтобы второе поле было где-то на юге. Если Пермь завалило снегом, значит, резервным стадионом должны быть Сочи. Если бы мы сейчас выиграли, то все бы говорили, что Пермь нам подарила игру. Но видите – вы все ошиблись. Мы и так "Амкару" все раздали: и деньги, как вы говорите, и очки раздали. Все раздали", — сказал Юрий Семин.