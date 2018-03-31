Опубликовано видео с места аварии автобуса с российскими туристами в Польше

В сети размещены кадры с места ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов в Польше. Авария произошла в субботу, 31 марта в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны.

На записи видно, что автобус Mercedes вылетел за пределы проезжей части, упал с насыпи и перевернулся. В схожем положении оказался и легковой Opel, с которым он столкнулся.

Известно, что туристы возвращались из Праги, всего в автобусе находилось 33 человека, 11 из них пострадали.

Один за травмированных был доставлен в лечебное учреждение на медицинском вертолете.

Туристы, не пострадавшие в аварии, помещены в отеле до прибытия другого транспорта, им предоставлен переводчик.

На месте работают представители экстренных служб и полиции, которым предстоит ликвидировать последствия ДТП и установить причины произошедшего.