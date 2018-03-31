Россия высылает немецких военных и сотрудников спецслужб

В ответ на высылку российских дипломатов из Берлина Москва объявила персонами нон грата двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ. Россию должен покинуть военный атташе посольства ФРГ, отвечавший в Москве за налаживание контактов с представителями российских вооруженных сил. По данным немецкого агентства DPA, компанию ему составят сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND).

Ранее в рамках скоординированной акции западных стран после инцидента в Солсбери власти Германии решили выслать из ФРГ четырех российских дипломатов. Россияне обязаны покинуть Германию до понедельника, 2 апреля. Накануне, 30 марта, в Москве объявили руководителям дипмиссий целого ряда государств об ответных мерах России, напоминает ТАСС.