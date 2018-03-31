Закрытая церемония, закрытый гроб: в Москве похоронили Сергея Мавроди

Основателя "МММ" Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония прошла в закрытом режиме. Проститься с ним пришли только родные и близкие, передает РИА Новости.

Основателю крупнейшей финансовой пирамиды, из-за которой десятки тысяч россиян лишились своих накоплений, стало плохо на остановке в Москве. Он жаловался на проблемы с сердцем. Случайный прохожий вызвал скорую, но медикам спасти Сергея Мавроди не удалось. Ему было 62 года.