"Торнадо" не в состоянии выполнять задачи НАТО

Устаревшие немецкие самолеты "Торнадо" не могут больше выполнять задачи НАТО. Электроника на них была установлена еще в восьмидесятых, машины не защищены от прослушивания, не обладают системой радиолокационного опознавания "свой-чужой", у них нет зашифрованной системы передачи данных.

Об этом сообщалось в конфиденциальном докладе Минобороны ФРГ.

Модернизация 93 самолетов приведет к многомиллионным издержкам и продлится до 2019 года.

Ранее министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен было принято решение: использовать "Торнадо", которые могут нести американские атомные бомбы, до 2035 года, пока нет замены.

Ранее Минобороны ФРГ признало, что техническое состояние большей части вертолетов, самолетов, танков и кораблей, состоящих на вооружении Бундесвера, неудовлетворительным.

Сейчас Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке, передает ТАСС.