Пучдемон не собирается отрекаться от своих идей

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не сдастся, не отступит и не отречется от своих идей. Об этом он написал в своем Twitter.

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 марта 2018 г.

Как отмечает РИА Новости, это первая запись Пучдемона, появившаяся в социальных сетях после его задержания в Германии 25 марта. В настоящее время власти этой страны решают вопрос о выдаче экс-главы каталонского правительства Испании, которая обвиняет его в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению Пучдемону грозит до 30 лет тюремного заключения.

Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест Пучдемона и ряда его соратников, бежавших из страны в конце прошлого года. Ранее испанский суд уже выдавал ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал, до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта, и через два дня Пучдемон был задержан в ФРГ.