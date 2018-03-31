Бывший британский дипломат указал на нестыковки в деле Скрипалей

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Отравление Скрипаля 57 минут назад
Бывший британский дипломат указал на нестыковки в деле СкрипалейЧитайте нас в Telegram
Доводы Лондона о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нелогичны и недостоверны. Сама же история с отравлением Скрипалей разжигает новую холодную войну, что на руку военно-промышленному комплексу и спецслужбам Великобритании. Об этом заявил в интервью Интернет-ресурсу Consortiumnews бывший посол Великобритании в Узбекистане, а ныне правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей.
По словам бывшего дипломата, "дело Скрипаля" подливает масла в огонь новой холодной войны. "Индустрия вооружений — первые, кому это выгодно. Такого рода вещи очень полезны для оборонных бюджетов. Это очень хорошая новость для шпионов и служб безопасности. Здесь, в Соединенном Королевстве, в этой индустрии заняты более 100 тысяч человек, для страны с населением 60 миллионов это — очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц. Все эти люди сейчас видят крупный рост их бюджетов, — говорит Мюррей. — Когда те, кто поставляет разведданные, и те, кто получает финансовую выгоду от этой истории — одни и те же люди — следует беспокоиться. И это дешевый способ получить поддержку, в особенности для политиков правого толка".
Британское правительство уже в день отравления Скрипалей объявило, что за этим стоит российское государство, говорит он. У Лондона не было времени на анализ каких-либо улик — словно бы это используют как предлог, чтобы ввести в действие заранее подготовленные антироссийские меры и повысить градус риторики холодной войны.
"Поневоле возникает чувство, что они скорее рады произошедшему — и даже ждали, что это произойдет", — говорит Мюррей.
При этом термин "весьма вероятно", фигурирующий в доводах Лондона о вине России, на самом деле "является признанием отсутствия доказательств и спекуляцией", указывает он. И особенно удивительна для него способность британского правительства в первый же день идентифицировать нервно-паралитическое вещество "Новичок", якобы использованное против Скрипалей.
Ранее Мюррей указывал, что исследующие яд эксперты из лаборатории Портон-Даун, находящейся всего в 13 километрах от Солсбери, отказались засвидетельствовать факт его производства в России. Они согласились лишь на формулировку "типа, разработанного (или разрабатываемого) в России" (of a type developed by Russia). Бывший посол напомнил, что Россия свои запасы химоружия уничтожила, но химоружие остается у США, а о том, сколько его у Израиля, не знают даже специалисты Организации по запрещению химоружия.
Мюррей сравнивает историю с так называемым "Новичком" с аферой по поводу якобы найденного в свое время в Ираке оружия массового поражения. Давление, которое тогда оказывалось на сотрудников Форин-офиса и других британских госслужащих с целью заручиться поддержкой Лондона в деле с "иракским досье", по его словам, аналогично нынешнему.
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