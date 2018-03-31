"Шавскую долину" потушили

В Нижегородской области пожарные потушили трехэтажное здание базы отдыха "Шавская долина", пишет РИА Новости. Расчеты справились с открытым огнем на кровле. Огонь охватил 200 квадратных метров.

Из базы пришлось эвакуировать 7 сотрудников базы и 22 отдыхающих. Как сообщили спасатели, пострадавших при пожаре нет. Причина пожара выясняется.