Посольство РФ подтвердило ранение 11 россиян в ДТП в Польше

В результате аварии с участием туристического автобуса, перевозившего россиян, пострадали 11 человек, погибших нет. Об этом сообщили в посольстве Польши.

Инцидент произошел в Нижнесилезском воеводстве. Серьезно пострадала женщина, которую на вертолете доставили в госпиталь во Вроцлаве.

31 марта с.г. в Нижнесилезском воеводстве в аварию попал автобус с российскими туристами. Погибших нет. Серьезно пострадала 1 женщина, которую на вертолете доставили в госпиталь во Вроцлаве. https://t.co/pBiZlaYcWN — Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) 31 марта 2018 г.

Ранее телеканал "ТВН 24" со ссылкой на польских спасателей сообщил, что автобус с 33 пассажирами попал в ДТП на юге Польши.