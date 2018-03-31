Спецоперация с мочой: посла Франции вызвали в МИД Италии

После операции французских жандармов в центре содержания мигрантов на севере Италии МИД Италии вызвал посла Франции за разъяснениями. От ответа будут зависеть дальнейшие действия.

В пятницу вечером вооруженные сотрудники таможенной полиции Франции ворвались на территорию центра помощи мигрантам неправительственной организации Rainbow4Africa в городе Бардонеккья (провинция Турин). Запугав присутствующих, они заставили одного из мигрантов сдать мочу на анализ.

Действия жестко раскритиковали итальянские политики, представители Rainbow4Africa назвали инцидент грубым вмешательством в деятельность НПО и итальянских институтов.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини предложил выдворить французских дипломатов вместо российских после нашумевшего дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.