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31 марта 201818:03

Попытка забрать гаджет из ремонта обернулась серьезной дракой в Краснодаре. Видео

ВКонтакте/Денис Черпак

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Клиенты и сотрудники сервиса по ремонту телефонов, расположенного, по утверждению автора, на улице Октябрьской в Краснодаре, не сошлись в цене за услуги и вступили в рукопашную схватку.

 

Судя по диалогам в ролике, владелец гаджета и его спутник не согласились с изменением стоимости ремонта устройства, подросшей с 1300 до 8900 рублей. Также они отказались оплатить 550 рублей – минимальную цену за диагностику, указанную в подписанном одним из них договоре.

После этого диалог вышел из конструктивного русла. Непродолжительная беседа на повышенных тонах, сдобренная оскорблениями, очень быстро перешла в драку, победу в которой одержали сотрудники сервиса, один из которых даже успел вооружиться битой.

Девушка, снимавшая происходящее на камеру мобильного телефона, активно призывала коллег обратиться за помощью в правоохранительные органы, однако об участии в конфликте правоохранителей пока не сообщается.

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