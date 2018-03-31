Кемеровская трагедия: Комкова не смогла сбежать от правосудия

Прошла неделя, как заполыхала "Зимняя вишня". Кого арестовали после страшной трагедии?

На Божественную литургию субботним утром собрались сотни кемеровчан. Поминальная молитва прошла на площади перед главным храмом Кузбасса Знаменским собором. С собой на панихиду люди принесли лампады.

"Скорбим безмерно.Хотим хоть как-то поддержать. Будем молиться все вместе. Переживаем как собственную беду, потому что это дети, это молодые люди. Душа болит за погибших", — говорят собравшиеся.

Кемеровчан ожидали на площади Советов, перед зданием кузбасской администрации. Прошел слух, что здесь состоится митинг, такой же, как проходил в начале недели. Но в выходной день на площадь люди не пришли. Возможно, потому, что сейчас у них достаточно информации о том, как проходит расследование причин пожара в торговом центре.

В Кемерово вновь – председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он встречается родственниками погибших, чтобы рассказать им о подробностях следствия, которое рассматривает две основные версии: самовозгорание в результате короткого замыкания либо поджог.

"Мы за короткий период времени четко смогли сформулировать признаки состава преступления. Основной состав, который сейчас вменяется, — это необеспечение должным образом оказания услуг, которое повлекло за собой тяжкие последствия, несоблюдение системы мер безопасности. Это серьезный состав, там большие санкции лишения свободы. Не исключаем, что круг лиц, которые будут привлекаться в качестве обвиняемых, будет расширяться", — заявил Бастрыкин.

Так, арестовали генерального директора торгового комплекса Юлию Богданову, которая, по версии следствия, неоднократно производила перепланировку ТЦ, чтобы увеличить количество сдаваемых в аренду помещений. Но в результате перепланировок появились препятствия для возможной эвакуации посетителей и была нарушена работа сигнализации и системы оповещения. Однако своей вины Богданова не признает.

"Охрана говорила о том, что сигнализация не работает? Мне об этом было неизвестно, охрана ко мне не обращалась. Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в торгово-развлекательный комплекс, были в безопасности, им было комфортно и удобно", — сказала Богданова.

До 25 мая арестована и Танзилия Комкова. Как начальник инспекции Стройнадзора она допустила самовольное возведение и эксплуатацию здания "Зимней вишни", а во время расследования уехала из Кемерово, несмотря на то что являлась участницей уголовного дела.

Всего же по уголовным делам о пожаре в Кемерово фигурируют семь человек. Пятеро, в том числе и охранник, отключивший систему оповещения о пожаре, уже арестованы судом на два месяца.

Оперативный штаб работает в Следственном управлении. Назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы, которые и установят причину трагедии в Кемерово.