Сирия: террористы сдаются в надежде сохранить себе жизнь

Сирийцы при содействии российского Центра по примирению покидают Восточную Гуту. Их число уже превысило 150 тысяч. Отдельной строкой идет подсчет уходящих боевиков: вместе с семьями — уже больше шести тысяч!

Блокпост на выезде из Арбила, одного из оккупированных боевиками города Восточной Гуты. Один за другим появляются автобусы. Внутри — экстремисты группировки "Фейляк ар-Рахман" (запрещена в РФ), их жены и дети. После долгих переговоров террористы оставляют анклав в предместьях сирийской столицы в надежде сохранить себе жизнь.

На пропускном пункте — обязательный досмотр. Покидать позиции боевикам разрешают только с личными вещами. Из оружия — один автомат и один магазин.

Во время обыска — его проводят сирийская и российская военная полиция — у исламистов находят пистолеты, патроны, пулеметные ленты, гранаты. Все это изымают. После этого — в путь. Без малого 40 тысяч боевиков и их родственников уже доставлены в провинцию Идлиб.

По некоторым данным, сложить оружие согласились и террористы группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ), которые удерживают Думу, самый большой город Восточной Гуты. После того как они сдадут позиции, оазис вокруг столицы перейдет под полный контроль сирийских властей.

Кафр-Батна. Пригород Дамаска. Недавно его освободили от террористов, и теперь здесь налаживается мирная жизнь. По дорогам снуют машины, мотоциклы, люди возвращаются в свои дома.

"У террористов здесь был наблюдательный пост, а мы с семьей жили в подвале. Теперь пытаемся восстановить наш дом", — говорят местные жители.

Первым делом квартал прочесали саперы. Сейчас здесь уже восстановлено водоснабжение, есть электричество. Открываются уличные лавки и продуктовые магазины. Правда, большинство домов — в руинах.