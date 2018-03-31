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31 марта 201821:40 Алексей Петров

Зюганов отказался отвечать, кто Грудинин - коммунист или капиталист

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Компартия Российской Федерации провела пленум ЦК.

В кулуарах все разговоры — об итогах выборов. Партийная печать отмечает успехи кандидата Грудинина, но в КПРФ понимают: он получил менее 12% — это больше, чем партия на думских выборах два года назад, — 8,5 миллиона голосов вместо семи миллионов — но при этом меньше, чем кандидат Зюганов в 2012-м. Тот результат был примерно 17%, поддержка — почти 12 миллионов россиян. Однако лидер Компартии настаивает: решение выдвинуть беспартийного директора совхоза было верным.

"Еще в начале января его никто в стране толком не знал, сегодня его программа разошлась тиражом в 100 миллионов экземпляров. Те, кто ознакомился с его программой, голосовали за него. За него голосовали наука и образование. У Павла Николаевича хорошее будущее, он активно развивается, вокруг его программы сплотились широкие силы: объединенные левые, и КПРФ, творческие союзы и молодежные коллективы. За Павла Николаевича каждый второй молодой человек голосовал", — отметил Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ на этих выборах возглавлял штаб Грудинина и постоянно держал руку на пульсе.

"Геннадий Андреевич Зюганов – наверное, единственный в этом зале просмотрел все без исключения прямые эфиры, и после каждого моего выступления был звонок, он сказал: "Слушай, ты прав, вот здесь хорошо, а здесь надо поправить". Он работал психотерапевтом, потому что без него я бы не смог выдержать это огромное количество лжи. И этот бой, это сражение показали все плюсы и минусы. Но перестраиваться обязательно надо. Очень большой запрос на перемены и внутри партии. Но главное — из этого боя КПРФ и я, и национально-политические силы вышли обновленными. За одного битого двух небитых дают", — сказал Грудинин.

Обновленным вышел и сам Павел Грудинин — проспорил в одном из интервью, что сбреет усы, если получит менее 15%. Теперь без усов и по-прежнему без партбилета. И при этом рассуждает о переменах в КПРФ. Да и биография его для многих левых, скорее, правая.

- Грудинин — коммунист или капиталист все-таки в какой-то мере?

- Нельзя так рассуждать. Грудинин — патриот, честный и мужественный человек. Он выступает за социальное государство и обновленный социализм. На мой взгляд, это главное сегодня. Что касается партийной принадлежности, это — дело выбора каждого человека. Но он свою идею, идеологию выбрал, — подчеркнул Зюганов.

Как долго продлится такой союз коммунистов и беспартийного бизнесмена, пусть и с заявленными левыми взглядами? Сам Грудинин от подобных вопросов отмахивается.

Но даже в таком статусе Грудинин для Компартии — дают понять в кулуарах — всерьез и надолго. При этом, никаких намеков на конкуренцию у руля партии вроде бы нет.

"Политический вес Зюганова никому не надо объяснять, нечего доказывать. Что касается Павла Николаевича Грудинина, это человек, который своим характером показал, что можно сегодня объединить вокруг Компартии тех людей, которые неравнодушны к тому, каким путем пойдет страна, как она будет развиваться", — сказал Александр Ющенко, пресс-секретарь председателя КПРФ.

Но, несмотря на громкие заявления, результат Грудинина, тем более на фоне цифр Зюганова в 2012-м, — еще и повод вспомнить о судьбе многих зарубежных компартий, потерявших былое влияние. На пленуме признают: недоработки есть, тем не менее КПРФ не стоит на месте.

"По итогам этой избирательной кампании во многих наших региональных комитетах удвоилось количество людей, желающих вступить в партию. В основном это люди молодого и среднего возраста", — подчеркнул Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ.

Один из важнейших пунктов пленума — Геннадий Зюганов вручает партийные билеты молодым коммунистам. В КПРФ всячески подчеркивают: новые кадры приходят в партийные ряды, и на молодежное крыло большие надежды.

Теперь коммунисты готовятся к региональным выборам, а также к столетию комсомола. Возможно, организовав торжества и широкую дискуссию, партия сможет найти и новых молодых сторонников.

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