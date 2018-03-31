Участники "Синей птицы" посвятят концерт жертвам кемеровской трагедии

Тема:
Конкурс "Синяя птица" 12 минут назад
31 марта 201821:00
Участники "Синей птицы" посвятят концерт жертвам кемеровской трагедииЧитайте нас в Telegram
Концерт самых юных артистов "Синей птицы" — посвящение всем жертвам кемеровской трагедии — в эфире телеканала "Россия 1" – 1 апреля в 18:30. Дети отдают долг памяти погибшим детям, юные музыканты сопереживают общему горю. Когда уже нет слов, остается только музыка.
В этом выпуске "Синей птицы" не будет ярких декораций и громких аплодисментов. Это будет концерт памяти. Вечер, когда одна нота пронзительнее тысячи слов. Давайте 1 апреля в 18:30 зажжем свечи в память о тех, кто так и не вернулся из "Зимней вишни".
Ранее по теме
-
"Синяя птица - Последний богатырь": сказочное шоу на "России 1"7 суток назад
-
Грандиозная премьера: специальный сезон "Синяя птица - Последний богатырь"8 суток назад
-
"Синяя птица - Последний богатырь": что нас ждет в сказочном сезоне?25 суток назад
-
Сказка станет былью: участники "Синей птицы" попадут в мир "Последнего богатыря"1 месяц назад
-
Денис Мацуев привез юных талантов "Синей птицы" в Давос2 месяца назад
-
"Синяя птица" снова в поисках талантов: начался прием заявок на следующий сезон2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия ответила на высылку дипломатов
- В Лондоне без объяснения причин досмотрели самолет "Аэрофлота"
- В деле о пожаре в Кемерове появились еще двое задержанных
- Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и пить
- Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске
Самое читаемое
-
Дети остались за дверью: закрывший двери кинозала мужчина потерял в огне дочерей
- Некому хоронить: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным
- Ответ не заставил себя ждать: Москва вызвала посла США, Вашингтон оставил дверь открытой
- Мать отказалась от маленького сына, который спас ее от соседа и впал в кому
- Удаляет все пятна - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В столице проводится масштабная проверка торговых центров
- Южный отрезок фиолетовой ветки метро открыли раньше срока
- Столичные больницы осваивают ядерную диагностику
- Подмосковье борется с незаконной перепланировкой
- Как будут развивать дальше Новую Москву
- Планы на выходные: выставки, театр и шоу экстремалов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Российские дипломаты покинули посольство в Вашингтоне
45 минут назад
С генконсульства в Питере сняли флаг США
1 час назад
Россиянам советуют не ездить в Британию
31 минута назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину
26.03.2018 09:00
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле
30.03.2018 18:45
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00
На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком
2 часа назад
Эрдоган обвинил Харадиная в поддержке Гюлена
2 часа назад
Стрельба в Канате: двое ранены
2 часа назад
Освобождены все города и поселения Восточной Гуты
2 часа назад
"Динамо" одержало волевую победу над "Арсеналом"
2 часа назад
Пучдемон не собирается отрекаться от своих идей
3 часа назад
"Торнадо" не в состоянии выполнять задачи НАТО
3 часа назад
"Синяя птица". Специальный выпуск
4 часа назад
76
Иранские власти скоро выпустят замену "Телеграму"
4 часа назад
Зюганов: Запад формирует антироссийскую Антанту
4 часа назад
Автопилот Tesla устроил смертельное ДТП со взрывом
5 часов назад
Саакашвили рассказал о поездках в "одно место"
5 часов назад
Мару Багдасарян снова поймали за рулем
7 часов назад
Винокур напомнил, над чем нельзя шутить
7 часов назад
У Савченко в СИЗО началась кровавая рвота
8 часов назад
Порошенко жалуется на Россию, в Раде жалуются на него
8 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай
23 часа назад
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
30.03.2018 18:25
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый
30.03.2018 14:12
Российский стример-баянист стал звездой Cети
3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года
10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года
19 часов назад
139
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки
30.03.2018 12:25
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром
22.03.2018 22:21