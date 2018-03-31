Освобождены все города и поселения Восточной Гуты

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Конфликт в Сирии 31 минута назад
Освобождены все города и поселения Восточной ГутыЧитайте нас в Telegram
Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили от террористов все города и поселения в пригороде Дамаска Восточной Гуте, передает РИА Новости со ссылкой на копию официального заявления командования сирийской армии. Это стало результатом "тщательно спланированных сражений и боевых действий".
Согласно заявлению, в ходе операции в Восточной Гуте были уничтожены штабы и огневые позиции террористов. В субботу с юга данного района была выведена последняя группа боевиков. Таким образом, в настоящее время лишь один город в восточном пригороде Дамаска – Дума – остается под контролем радикальной группировки "Джейш аль-Ислам".
Ранее в субботу осведомленный источник на месте заявил об освобождении от террористов четырех городов Восточной Гуты: это Джоубар, Эйн-Терма, Замальке и Эрбин. Сейчас там находятся подразделения сирийской армии, они проверяют здания и улицы на предмет минирования. В Эйн-Терма уже обнаружен большой склад с боеприпасами и стрелковым оружием, принадлежащий боевикам.
Этот район являлся южным форпостом боевиков в Восточной Гуте и был наиболее опасным для Дамаска. Из городов Эйн-Терма и Джоубар ежедневно велись минометные и ракетные обстрелы сирийской столицы.
Источник добавил, что последняя колонна автобусов с боевиками и членами их семей уже подготовлена к отправке в Идлиб: всего к отъезду готовы 65 автобусов, 2935 человек, из которых почти 1000 — боевики.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со своей стороны сообщил об освобождении из плена в Восточной Гуте восьми человек, которых удерживали боевики вооруженной группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
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