"Динамо" одержало волевую победу над "Арсеналом"

Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Химках, где московское "Динамо" принимало тульский "Арсенал". Динамовцы, пропустив первыми, сумели добиться победы с результатом 2:1.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом хозяев, но завершился нулевой ничьей. Главный события развернулись после перерыва. На 54 минуте Артем Дзюба выиграл у динамовских защитников борьбу в воздухе и точно пробил головой по воротам Антона Шунина. Но москвичи сумели отыграться, а затем и выйти вперед. На 72 минуте Владимир Рыков смог отличиться после розыгрыша углового. А через две минуты Федор Черных в падении переправил второй мяч в ворота туляков. "Динамо" могло развить успех, забей Кирилл Панченко пенальти. Но нападающий бело-голубых проиграл дуэль вратарю Михаилу Левашову.

"Динамо" довело встречу до победы 2:1, набрало 27 очков и занимает 11 место. "Арсенал", имея в активе 32 очка, идет седьмым.