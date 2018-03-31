Ринат Билялетдинов оставил пост главного тренера "СКА-Хабаровск"

В российской премьер-лиге новая тренерская отставка. Ушел со своего поста главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов.

Ринат Билялетдинов возглавил армейцев во время зимней паузы, заменив Алексея Поддубского. Но опытному тренеру не удалось исправить положение дел в дальневосточном клубе. Под руководством Билялетдинова СКА проиграл три матча и один раз сыграл вничью, не забив ни одного мяча. Армейцы еще прочнее увязли на последнем 16 месте.

Контракт с Ринатом Билялетндиновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. "Руководство клуба благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении на сайте "СКА-Хабаровск".