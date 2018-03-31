Эрдоган обвинил Харадиная в поддержке Гюлена

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в Стамбуле с обвинениями в адрес премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная. Как заявил Эрдоган, Харадинай поддерживает оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Стамбул обвиняет в попытке госпереворота 16 июля 2016 года.

Ранее турецкая спецслужба арестовала в Косово шестерых сторонников Гюлена. Позднее Харадинай отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши, пишет РИА Новости.

"Чей заказ выполнил тем самым глава правительства Косово? С каких это пор он стал защищать лиц, причастных к попытке переворота в Турции?", — заявил Эрдоган.

Во время мятежа в Турции были убиты 240 человек. Чистки после попытки переворота затронули более 140 тысяч человек.