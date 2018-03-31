Стрельба в Канате: двое ранены

В канадском Канате (пригород Оттавы) два человека были ранены около торгового центра в ночь с пятницы на субботу.

Пострадавшие госпитализированы. Молодым людям около двадцати лет, у одного состояние критическое, другое тяжело, но стабильное.

Их данные в интересах следствия не разглашаются, полиция опрашивает очевидцев. Пока никто не задержан, передает ТАСС.