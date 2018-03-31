Хищения, оружие, билеты в Майами: Магомедов и Максидов арестованы

Тверской суд Москвы санкционировал арест до 30 мая совладельца и главу совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова по делу о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Таким образом, судья Мария Сизинцева удовлетворила ходатайство следствия, передает РИА Новости.

Также до 30 мая арестован Артур Максидов — руководитель одной из компаний, входящих в группу "Сумма". Максидов, бывший глава компании "Интэкс", был задержан вместе с владельцами "Суммы" Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом.

Сам миллиардер Зиявудин Магомедов не признает предъявленных ему обвинений, заявляя, что они "не выдерживают критики с точки зрения логики", передает "Интерфакс". В суде он рассказал, что инвестировал из собственных средств шесть миллиардов рублей в Объединенную зерновую компанию и еще девять миллиардов рублей — в строительно-инжиниринговый комплекс.

"Странно было бы воровать у самого себя", — сказал он. Также на заседании суда Зиявудин Магомедов, отвечая на вопрос, подтвердил, что с целью конфиденциальности использует также псевдоним Старский.

Подозреваемый в мошенничестве Зиявудин Магомедов отказался признать вину в хищении более двух миллиардов рублей. По словам следователя, эти средства, похищенные им, находятся на иностранных счетах подконтрольных ему офшорных компаний. Защита просила освободить Зиявудина Магомедова под залог в 2,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.

В день своего задержания Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами — у него были билеты на эту дату, сообщила судья, огласив материалы дела. Он подозревается в создании и руководстве преступным сообществом по семи уголовным делам, объединенным в единое производство, заявил на заседании суда прокурор. Целью сообщества, по словам обвинителя, было хищение бюджетных денежных средств у ряда компаний, в том числе с государственным участием.

Задержали Зиявудина Магомедова в том числе после признательных показаний ряда свидетелей по делу о хищении более двух миллиардов рублей, рассказал следователь. По словам представителя следствия, ряд обвиняемых и свидетелей при своих адвокатах давали признательные показания, указывая на Магомедова как на организатора преступления, а также напрямую говорили, что "боятся давать против него показания".

У брата миллиардера — Магомеда Магомедова — в ходе обыска было найдено боевое оружие без документов, рассказал следователь. Документы на это оружие предоставлены не были.

Два человека из числа обвиняемых по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых объявлены в международный розыск. Еще двое причастных к хищениям были арестованы ранее, сообщил в суде следователь. Местонахождение двух разыскиваемых обвиняемых установлено: они находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, туда уже направлен запрос об их экстрадиции.

Срок следствия по делу в отношении братьев Магомедовых продлен до 5 августа 2018 года, заявила судья. По ее словам, сначала в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем в одно производство с ним были объединены ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Сообщается, что Зиявудин Магомедов обжалует решение о его аресте.

Сообщается также, что ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), совладельцем которого является группа "Сумма", после завершения следственных действий работает в штатном режиме. 30 и 31 марта 2018 года в офисах некоторых компаний группы в Москве и Владивостоке проводились следственные действия. Был запрошен ряд документов, которые группа предоставила в рабочем порядке.

Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью компаний группы, а также их руководителей, говорится в сообщении ДВМП. К компаниям группы и их руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан.

Группе "Сумма" принадлежит 32,5 процента акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" — головной компании холдинга FESCO.