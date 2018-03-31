МИД РФ опубликовал список вопросов по делу Скрипалей

Список вопросов по сфабрикованному против России делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля направило посольство России в Лондоне британскому МИДу

Москву интересует, почему России отказали в праве консульского доступа к пострадавшим на территории Великобритании российским гражданам, как лечили пострадавших и почему антидоты оказались у медиков на месте инцидента; на каком основании Францию привлекли к расследованию; каким образом было установлено российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей, передает "Интерфакс".

Кроме того, российскую сторону интересует: есть ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое англичане называют "Новичком"; разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" или его аналоги в Великобритании.