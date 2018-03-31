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31 марта 201819:50

"В точку!": никакого давления в связи с Песковым не было

Instagram/Ток-шоу "В ТОЧКУ!"

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Команда ток-шоу "В точку!" опровергла информацию о давлении на нее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Соответствующее заявление появилось в субботу в Instagram ток-шоу.

Журналисты подтвердили, что им не отдали запись эфира встречи Пескова со студентами Высшей школы экономики, прошедшей 29 марта, но отметили, что не знают, с чем это связано.

Команда ток-шоу заявила также, что не имеет никакого отношения к письму о цензуре на имя руководителя образовательной программы "Журналистика" Сергея Корзуна. В этой связи авторы поста в Instagram попросили не распространять ложные сведения. "Команда ток-шоу "В точку!" остается верна журналистской этике", — подчеркивается в сообщении.

 

Всем привет!👋🏻 . Как вы уже успели заметить, в СМИ все быстрее распространяется информация о том, что студенты ВШЭ составили некое письмо о цензуре на имя Сергея Корзуна, преподавателя факультета ФКМД НИУ ВШЭ. . Мы хотим разъяснить ситуацию! . ДРУЗЬЯ! Команда ток-шоу «В точку!» НЕ ИМЕЕТ никакого ОТНОШЕНИЯ к данному письму. Более того, никто из членов команды не видел его в глаза. Видимо, письмо было составлено студентами, которые не имеют отношения к команде «В точку!» и не знают все подробности процесса создания программы. Мы предполагаем, что на встрече эти ребята не присутствовали. . Также мы сообщаем, что на работу нашей команды не было оказано никакого влияния ни со стороны Дмитрия Пескова, ни со стороны Сергея Корзуна. Нам действительно не отдали запись эфира, но с чем это связано, мы не знаем. . Команда, наш гость и наши зрители после встречи остались довольны, это правда! . Искренне просим вас не верить любой информации, связанной с «таинственным письмом» и не распространять ложные сведения. Команда ток-шоу «В точку!» остаётся верна журналистской этике. . Надеемся, вы поймёте и поддержите нас!🙏🏻

Публикация от Ток-шоу «В ТОЧКУ!» (@hse_vtochky) 31 Мар 2018 в 8:23 PDT

Ранее в СМИ появилась информация, что студенты Высшей школы экономики готовят обращение к руководству, в котором, в частности, жалуются на цезуру в связи с решением не публиковать запись встречи с Песковым. В соцсетях были опубликованы фрагменты выступления пресс-секретаря президента РФ перед студентами, в вузе сообщили, что появившиеся в сети записи были сделаны на мобильные телефоны самими учащимися, и удалять их университет не будет.

Сам Песков заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил, что просьба не публиковать запись своего выступления перед студентами Высшей школы экономики была основана на том, что разговор, по его мнению, носил закрытый характер. Песков считает, что ничего страшного в этом нет, хотя действительно просил его разговор со студентами "никак не публичить".

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