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31 марта 201819:29

Кубок Гагарин. СКА выиграл у ЦСКА и сравнял счет в серии

www.ska.ru

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В Санкт-Петербурге прошел второй матч полуфинала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции СКА и московским ЦСКА. В нелегкой борьбе СКА победил 2:0 и сравнял счет в серии 1:1.

Первый период прошел с некоторым перевесом хозяев площадки и завершился нулевой ничьей. Первая шайба была заброшена в начале второго периода. Москвичи ошиблись в средней зоне, Вадим Шипачев перехватил шайбу и выложил ее Никите Гусеву, а тот не оставил шансов Илье Сорокину. Через десять минут СКА забросил вторую шайбу. Снова перехват в середине, точный пас Ильи Каблукова и не менее точный бросок Ярно Коскиранты – 2:0.

ЦСКА предпринял немало усилий для того, чтобы изменить ход встречи. Но счет 2:0 остался в силе. СКА сравнял счет в серии 1:1. Третья встреча пройдет в Москве в понедельник.

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