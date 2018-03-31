Франция прокомментировала спецоперацию по добыче мочи в Италии

Французские правоохранители действовали в соответствии с законом, когда брали мочу на анализ в центре помощи мигрантам на севере Италии, заявил министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен.

Ранее сообщалось о вторжении французских таможенников на территорию мигрантского центра в итальянской Бардонеккье, что управляющая центром неправительственная организация Rainbow4Africa назвала грубым вмешательством в деятельность НПО и итальянских институтов.

Однако в своем заявлении Дарманен объяснил, что французские таможенники осуществляли проверку скоростного поезда Париж-Милан и заподозрили в одном из мигрантов наркокурьера. Согласно статье 60 таможенного устава, полицейские потребовали медицинского освидетельствования, на которое подозреваемый дал письменное согласие.

Исследование проводилось в медпункте при вокзале, передает РИА Новости.

Французские таможенники действовали в соответствии с соглашениями Бюро по национальному экспортно-импортному контролю (BCNJ) от 1990 года, и власти Франции готовы провести разъяснительную работу о правовых и оперативных основах вступления французских таможенников на итальянскую территорию.