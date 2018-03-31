Высланных из США дипломатов не пустят на Украину

Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну 60 гражданам России, которых выслали из США 26 марта.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте СБУ, запрет на въезд на Украину сроком на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из ООН в Нью-Йорке.

Ранее на этой неделе СБУ сообщала, что закрыла въезд 23 российским дипломатам, которых выслали из Великобритании.

Ряд стран мира объявил ранее о высылке российских дипломатов по обвинениям Великобритании из-за "дела Скрипалей", якобы отравленных боевым отравляющим веществом. МИД РФ сообщил об ответных мерах в отношении этих стран и "зеркальной" высылке дипломатов этих государств из России.