ДТП с россиянами в Польше: подробности

Федеральное агентство по туризму РФ следит за ситуацией с россиянами, которые в субботу попали в ДТП в Польше.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Ростуризма, авария произошла на трассе в районе города польского города Свебодзице. По данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, автобус упал в кювет после столкновения с легковой машиной, потерявшей управление. Пострадали 11 пассажиров автобуса. Одну туристку пришлось эвакуировать на вертолете, она госпитализирована в больницу города Вроцлав. Остальным пострадавшим медпомощь оказана на месте.

Попавший в аварию автобус перевозил 31 российского туриста, они возвращались из Праги.

Сейчас туристы размещены в местной гостинице.