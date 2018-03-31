Гумпомощь из Азербайджана раздали пострадавшим в Кемерове

В Кемерово доставили почти две тонны гуманитарной помощи из Азербайджана, передает канал "Россия 24".

В основном это продукты. Их собрал фонд Гейдара Алиева. Помощь уже раздали пострадавшим.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Следственный комитет России продолжает расследовать гибель людей в результате пожара в торговом центре.