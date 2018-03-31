Туристов в Альпах продолжают искать, несмотря на плохую погоду

Поиски туристов, на которых обрушилась лавина в кантоне Вале около альпийского горнолыжного курорта Фишераль, затруднены из-за плохой погоды, однако швейцарские спасатели продолжают операцию.

Официальный представитель полиции Матиас Фолкен рассказал, что из-за метеоусловий невозможно отправить самолет.

Звонок о сходе лавины поступил экстренным службам в 16:45 по местному времени (на час больше в Москве. Об этом сообщил очевидец- один из членов группы.

Подробности пока не известны, передает ТАСС.