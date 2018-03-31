Брата совладельца "Суммы" отправили под арест

Тверской суд Москвы в субботу вечером санкционировал арест брата совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова Магомеда, которого подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Судья Мария Сизинцева заявила на заседании, что таким образом суд решил удовлетворить ходатайство следователя. В отношении Магомеда Магомедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая, передает РИА Новости.

Ранее в субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест до 30 мая совладельца и главы совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и Артур Максидова — руководителя одной из компаний, входящих в группу "Сумма".

В конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены ряд других дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.