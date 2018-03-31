Шорт-трекисты Ан и Просвирнова победили в чемпионате России на пятисотке

Российский шорт-трекист Виктор Ан завоевал титул чемпиона России после победы в турнире на дистанции 500 метров. Он преодолел дистанцию за 41,929 секунды. Следом за ним расположился Семен Елистратов со временем 42,001. Замкнул тройку призеров Сергей Милованов. Его время составило 42,103 секунды.

В женской части соревнований триумфатором чемпионата России на аналогичной дистанции стала Софья Просвирнова (45,567). Серебряную медаль завоевала Эмина Малагич (45,658), бронза досталась Татьяне Бородулиной (45,779).