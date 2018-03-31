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31 марта 201821:50

Гонщик-ампутант занял третье место в дебютном заезде "Формулы-3"
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Британский автогонщик Билли Морган финишировал на третьей строчке по итогам британского этапа "Формулы-3" в Оултон-Парке, проходящего в Чешире. Примечательно, что для 18-летнего пилота эта гонка стала первой после аварии, в результате которой он в апреле 2017 года лишился обеих ног.

В качестве исключения организаторы турнира предоставили команде Carlin дополнительную квоту и право выставить еще один болид на трассу, как сообщает "Спорт-экспресс", однако насколько этот право распространится на оставшиеся соревнования пока неизвестно.

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