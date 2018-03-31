Гонщик-ампутант занял третье место в дебютном заезде "Формулы-3"

Британский автогонщик Билли Морган финишировал на третьей строчке по итогам британского этапа "Формулы-3" в Оултон-Парке, проходящего в Чешире. Примечательно, что для 18-летнего пилота эта гонка стала первой после аварии, в результате которой он в апреле 2017 года лишился обеих ног.

В качестве исключения организаторы турнира предоставили команде Carlin дополнительную квоту и право выставить еще один болид на трассу, как сообщает "Спорт-экспресс", однако насколько этот право распространится на оставшиеся соревнования пока неизвестно.