Российские дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме

Посольство России в США обеспокоено сообщениями об издевательствах в американской тюрьме над российским летчиком Константином Ярошенко. Дипломаты потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина и намерены добиваться обеспечения его содержания в соответствии с международными стандартами, передает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения. Его обвинили в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков в страну. 28 мая 2010 года российский летчик был арестован в Либерии, откуда его доставили в США.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США россиянин отказался.