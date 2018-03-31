"Бавария" отгрузила дортмундской "Боруссии" шесть безответных голов

Мюнхенская "Бавария" в рамках 28 тура чемпионата Германии на своем стадионе принимала "Боруссию" из Дортмунда. Матч лидера Бундеслиги против третьей команды чемпионата. Тем не менее, подопечные Юппа Хайнкесса не оставили шансов "шмелям", разгромив их с неприлично крупным счетом 6:0.

Баварцы уже к середине первого тайма имели комфортное преимущество, когда к 23 минуте по голу забили Роберт Левандовски, Хамес Родригес и Томас Мюллер. Однако на этом хозяева поля не успокоились и перед свистком на перерыв отправили в ворота "Боруссии" еще два мяча. Их авторами стали Левандовски и Франк Рибери.

Во втором тайме футболисты "Баварии" продолжили столь неожиданный погром дортмундцев, на этот раз ограничившись единственным забитым голом в исполнении все того же Левандовски, по итогам матча ставшего автором хет-трика.

Благодаря этому успеху баварцы увеличили свой отрыв от "Боруссии" до 21 очка. Идущий на втором месте "Шальке-04" отстает от лидера на 17 очков.