Патриарх Кирилл освятил ветки вербы

В субботу, 31 марта, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя в Москве всенощное бдение и освятил ветви вербы.

По русской традиции, этот обряд совершается в память о том, как люди встречали Иисуса Христа в Иерусалиме с цветами и с пальмовыми ветвями. В России весной первыми распускаются почки вербы, потому и праздник называют Вербным воскресеньем.

Праздник Входа Господня в Иерусалим открывает последний этап подготовки к встрече главного православного торжества — Воскресения Христова. В этом году Пасха приходится на 8 апреля, напоминает ТАСС.