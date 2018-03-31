Российским туристам, попавшим в Польше в ДТП, предоставят гостиницу

Российским туристам, которые в субботу попали в ДТП на юге Польши, предоставят гостиницу. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали не менее 11 человек.

Автобус с туристами следовал из Праги, на трассе он столкнулся с легковым автомобилем. Всего в автобусе находилось 33 человека. Как сообщил ТАСС гендиректор туроператора "Петротур" Игорь Мазулов, легковушка выехала на встречную полосу, и автобус, чтобы избежать лобового столкновения, совершил маневр и перевернулся.

После осмотра врачей госпитализирована одна женщина, сейчас она находится в клинике во Вроцлаве. У водителя автобуса сломана рука.

Сейчас, по словам Игоря Мазулова, туристы едут на автобусах в направлении белорусско-польской границы, будут ночевать в гостинице в Бресте, а на следующий день по графику вернутся домой.