На Италию обрушилась непогода

В итальянской области Тоскана из-за штормового ветра, обрушившегося на провинцию Пиза, повреждения получили более 40 зданий. Также в регионе повалено множество деревьев.

Непогода бушует и на юге Апеннинского полуострова, вызвав задержки в морском сообщении с островами Неаполитанского залива. Также в южных областях Италии и на острове Сардиния из-за сильных дождей значительно возросла опасность схода оползней. Также сильнейшие дожди прошли в Милане и Риме.

Улучшение метеоусловий ожидается уже в воскресенье, когда католики будут отмечать Пасху, передает ТАСС.