Столкновения в Газе: Израиль выступил против создания следственной комиссии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал призывы к созданию комиссии по расследованию пятничных столкновений на границе с сектором Газы, жертвами которых стали не менее 16 палестинских арабов.

В пятницу десятки тысяч арабов вышли на манифестации вдоль границы сектора Газы и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации переросли в столкновения с израильскими войсками. В итоге 16 арабов были убиты, ранения получили около полутора тысяч человек, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Армии обороны Израиля выступила с заявлением, что среди убитых — не менее 10 боевиков палестинских вооруженных группировок. После этого министр обороны Израиля Авигдор Либерман сделал публикацию на своей странице в Facebook:

"Невозможно без возмущения слышать абсурдные призывы создать комиссию по расследованию в связи с подавлением беспорядков на границе с сектором Газы, которые, в частности, были сделаны представителями Евросоюза".

Либерман подчеркнул, что полностью и целиком поддерживает все действия израильских солдат.