Шахматы. Каруана разошелся миром с Карлсеном на турнире в Карлсруэ

Американский шахматист Фабиано Каруана сыграл вничью с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном в стартовой партии супертурнира в немецком Карлсруэ. Американец играл белыми, норвежец – черными.

Напомним, что ранее Каруана одержал победу на турнире претендентов и завоевал право побороться с действующим обладателем шахматной короны Карлсеном. Поединок состоится в ноябре 2018 года.

Отметим, что в Карлсруэ участие принимает и российский гроссмейстер Никита Витюгов, который в первом раунде одержал победу над немецким соперником Маттиасом Блюмаумой. Россиянин проводил партию черными.

Еще в трех встречах были зафиксированы ничьи: китаец Хоу Ифань разошелся миром с Вишванатаном Аннадом из Индии, армянин Левон Аронян – с немцем Георгом Майером, а азербайджанец Аркадий Найдич – с французом Максимом Вашье-Лагравом.