Первый самолет с российскими дипломатами вылетел из США

Из Вашингтона вылетел первый самолет с российскими дипломатами, которых власти США ранее объявили персона нон грата на фоне так называемого "дела Скрипаля".

По данным портала Flightradar 24, Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" взял курс на столичный аэропорт Внуково. Ранее этот же борт вывозил российских дипломатов из Лондона.

Как сообщалось, в общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу, 31 марта, из Вашингтона улетает 171 человек, за которыми прибыли два российских самолета, сообщает РИА Новости. Ожидается, что второй борт по пути из Вашингтона совершит посадку в Нью-Йорке, откуда заберет 14 семей сотрудников российского генконсульства и пострпредства РФ при ООН.