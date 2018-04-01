Боксер Александр Поветкин нокаутом победил Дэвида Прайса

Российский боксер Александр Поветкин успешно защитил пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе после победы над британским соперником Дэвидом Прайсом. Россиянин нокаутировал оппонента в пятом раунде. Бой состоялся в валлийском Кардиффе.

После триумфа Поветкина в его активе стало 34 победы при одном поражении. Теперь он получил право на проведение боя с абсолютным чемпионом мира, который определится также в столице Уэльса между британцем Энтони Джошуа и Джозефом Паркером из Новой Зеландии. Поединок состоится в этот же вечер бокса.