Артемий Панарин сделал ассистентский покер и получил третью звезду матча

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на выезде встречался с "Ванкувер Кэнакс". Гости отметились четырьмя заброшенными шайбами, в каждой из которых активное участие принимал российский легионер "жакетов" Артемий Панарин. Россиянин четырежды ассистировал своим партнерам.

Примечательно, что за четыре минуты до финальной сирены "Коламбус" проигрывал со счетом 1:4, однако за оставшееся время партнеры Панарина после его пасов отквитали три шайбы и перевели матч в овертайм. Впрочем, в дополнительное время шайба защитника "Кэнакс" Александера Эдлера поставила неутешительную для "Джекетс" точку- 5:4 в пользу "Ванкувера".

Однако старания российского хоккеиста не обошли вниманием в лиге – за свои результативные действия он был удостоен третьей звезды матча.

После поединка с "Ванкувером" на счету Панарина стало 77 очков, из которых 26 голов и 51 ассист. Таким образом, он повторил свои рекордные показатели – ранее в сезоне 2015/16 он набрал аналогичное количество очков в составе своего предыдущего клуба "Чикаго Блэкхоукс".