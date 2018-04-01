В США самолет рухнул на дом: 2 погибших

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в неиспользуемое здание. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

После крушения самолета начался пожар, передает ТАСС. Причины авиапроисшествия пока не выяснены, личности погибших устанавливаются.